الثلاثاء 05 مارس 2024
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خبير اقتصادى: مصر لديها محفظة استثمارية كبيرة ومناخ استثمارى آمن

محمد الكيلاني الخبير
محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي

قال محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تحاول بشتى الطرق فتح آفاق جديدة سواء في المجالات الاستثمارية أو حتى في المجالات التجارية.

وأضاف الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها محفظة استثمارية كبيرة جدًا ولديها مناخ استثماري آمن، وبالتالي فإننا نقف على أرض صلبة حتى نعرض التجربة المصرية بشكل أو بآخر.

وأوضح، أن دولة أرمينيا من الدول الهامة جدًا وتتطلع في الأوقات الأخيرة في العديد من المجالات التي بدأت تنجح فيها، مشيرًا إلى أن مصر متطلعة لذلك  بشكل أو بآخر منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها عام 2023.

وأشار إلى أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري وحجم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، حيث إن هناك تطلعًا كبيرًا جدًا يتم في المرحلة الحالية ونظرة مستقلبية للعديد من المجالات، سواء في المجال الاستثماري أو فتح آفاق استثمارية أو المجالات التجارية التي تم توقيعها اليوم.

وأكد أن مصر لديها موقع جغرافي ممتاز جدًا يطل على بحرين، وأرمينيا لديها تطلعات كبيرة جدًا مع الشرق الأوسط ومع دول الخليج، ومن الممكن أن نستغل اليوم وجود رئيس وزراء أرمينيا في مصر ونتطلع لعقد اتفاقيات في مجال الطاقة الخضراء ومجال التكنولوجيا الذي تمتاز فيه أرمينيا بشكل كبير جدًا.

اكسترا نيوز مال وأعمال الدولة المصرية محفظة استثمارية مناخ إستثماري أرمينيا الرئيس عبدالفتاح السيسي

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