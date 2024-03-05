الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يستهدف قوة للاحتلال الإسرائيلى فى موقع بركة ريشا بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه بالصواريخ قوة للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا، وتم تدمير تجهيزاته، واندلعت النيران فيها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

هوكستاين: تصعيد العنف ليس فى مصلحة الشعبين اللبنانى والإسرائيلى

في سياق آخر، حذّر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، عاموس هوكستاين، في مؤتمر صحفي من بيروت يوم الإثنين، من أن تصعيد العنف ليس في مصلحة الشعبين اللبناني والإسرائيلي، وأن الحرب المحدودة لا يمكن احتواؤها.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هوكستاين، الذي زار لبنان عدة مرات منذ اندلاع الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، موجود في بيروت لإجراء محادثات مع كبار المسئولين اللبنانيين لإيجاد حل دبلوماسي للأعمال العدائية المستمرة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

القاهرة الإخبارية حزب الله موقع بركة ‏ريشا

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