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محمد عبدالناصر: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تضاهي كافة المدن في عواصم العالم

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أبرز ما جاء في الصفحة الأولى من جريدة “الدستور” العدد الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024.

وعلّق الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، على خبر “الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين منظومة التقاضي لضمان العدالة الناجزة"، حيث أكد أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع وزير العدل المستشار عمر مروان والذي تناول العديد من الموضوعات أهمها الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة ومواصلة العمل لتحسين وتطوير منظومة التقاضي، هو اجتماع في غاية الأهمية.

وأضاف عبدالناصر، خلال استضافته ببرنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية dmc، أن مدينة العدالة التي يتم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة تضاهي كافة المدن الموجودة في عواصم العالم، وتضم مجمع مركزي للمحاكم يعتمد في المقام الأول على التقنيات الحديثة والأساليب التقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر الذي يسرع من إجراءات التقاضي.

وأوضح أن الاجتماع تطرق لأكثر من نقطة منها التوجيهات الخاصة بأهمية تطبيق العدالة الناجزة، وفكرة تطبيق سيادة القانون، والمساواة لجميع المواطنين أمام القانون، مؤكدًا أننا لمسنا هذا الأمر خلال السنوات الماضية والتغيّر الكبير الذي حدث في منظومة التقاضي في مصر بجانب التطور الكبير في تلك المنظومة.

محمد عبدالناصر DMC الدستور الصفحة الأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة العدالة العاصمة الإدارية

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