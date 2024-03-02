السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بايدن: المساعدات التى تصل إلى غزة ليست كافية

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة  الإخبارية".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستستمر في بذل كل ما في وسعها لتوفير المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

ثلاث طائرات أمريكية فوق رفح

وشهدت سماء غزة إنزالات من المساعدات الغذائية حملتها 3 طائرات، نفذت وصولها  الولايات المتحدة الأمريكية، في  أول حالة  إنزال جوي للمساعدات الإغاثية على قطاع غزة، وشوهدت  الطائرات الأمريكية، فوق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي إشارات إعلامية ودبلوماسية أولى أكدت شبكة "سي إن إن" عن مسئول أمريكي قوله إن 3 طائرات أمريكية أسقطت 66 حزمة مساعدات على غزة.

القاهرة بايدن المساعدات قطاع غزة

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