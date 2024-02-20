محمد عبدالناصر عن وثائق نصر أكتوبر: مصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومى فى أى وقت

كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير الدستور، عن العديد من الدلالات المهمة بعد الكشف عن عدد من الوثائق السرية النادرة لقادة القوات المسلحة والمتعلقة بحرب أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أهمية التوقيت الحالي التي تم الكشف فيه عن تلك الوثائق.

وثائق حرب أكتوبر

وأضاف مدير تحرير الدستور خلال لقائه صباح اليوم في برنامج 8 الصبح على شاشة قناة (dmc)، أن تلك الوثائق السرية والتي جاءت بخط يد قادة القوات المسلحة المصرية، كشفت عن حجم التحديات الضخمة التي واجهت الدولة المصرية والقوات المسلحة في ذلك التوقيت، وكذلك القدرة على مواجهة تلك التحديات وصولًا إلى تحقيق النصر العظيم، مؤكدًا أن تلك الوثائق تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على الدفاع عن أمنها القومي في أي وقت وتحت أي ظرف.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن الاطلاع على هذه الوثائق بعد 50 عامًا على تحقيق الانتصار يجعل الجميع يشعر بالفخر بالانتماء لهذا الوطن وبقواته المسلحة، مشيدًا بالخطط المختلفة التي كشفت عنها تلك الوثائق والمتعلقة بخطة الخداع السياسي والاستراتيجي وخطة العبور وغيرها من التفاصيل.

تفاصيل وثيقة الخطة سلامة

وأكد عبدالناصر، أن من بين تلك الوثائق ما كشفت عنه "الخطة سلامة"، التي جاءت تحت عنوان «سري للغاية» بتاريخ 15 أبريل عام 1973، وموجهة من القيادة العامة بكوبري القبة، مشيرًا إلى أن تلك الخطة جاءت أيضًًا ضمن خطة الخداع الاستراتيجي التعبوي ويتم تنفيذها عبر عدة جهات وهى القيادة السياسية ووزارة الخارجية وجامعة الدول العربية ووزارة الإعلام.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت استمرار الاتصالات الدبلوماسية والسياسية المكثفة مع الدول الشرقية والغربية ودول عدم الانحياز لتأكيد وجهة النظر العربية فى شأن التسوية السلمية، والتظاهر بالمرونة والرغبة فى التوصل إلى حلول سلمية، بالإضافة إلى إظهار التناقضات بين الدول العربية، وكذلك تضخيم بعض النزاعات بين الدول العربية بغرض إظهار التناقضات، وكذلك تضمنت الحديث حول عدم استعداد الجبهة الداخلية للحرب.