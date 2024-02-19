سر توقيت نشر القوات المسلحة لوثائق حرب أكتوبر 1973 (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزارة الدفاع المصرية نشرت وثائق تاريخية عن حرب أكتوبر 73 ضد إسرائيل لاستعادة الأراضي المحتلة وأظهرت الوثائق، التي حملت عنوان "الحرب ثم السلام" كيف اتخذ السادات قراره الشجاع بالدخول في الحرب رغم الصعوبات والمخاطر.

أضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن السادات عقد اجتماعًا مهمًا في 30 سبتمبر 1973 استمر من المساء حتى الصباح، وأعلن فيه عزمه على خوض الحرب لتحرير الأراضي المصرية، موضحًا أن السادات كان واثقًا من قدرة الشعب المصري على التضحية والصمود في وجه العدو، وهو ما أثبته الشعب ببسالته وتضحيته.

أشار موسى إلى أن مصر قامت بتطوير وتجهيز جيشها بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا في 1973، لتوجه ضربة موجعة لإسرائيل التي كانت تتمتع بالتفوق العسكري والدعم الأمريكي، مؤكدًا أن الجيش المصري، الآن، أصبح أقوى بكثير من ذلك الوقت، ويمتلك قدرات عسكرية تضاهي تلك التي تمتلكها الدول الكبرى.

تعليقًا على سبب نشر هذه الوثائق في هذا الوقت، قال موسى: إن مصر ليست بحاجة إلى الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن حقوقها وسيادتها، وأنها دولة تسعى دائمًا إلى السلام والتعاون مع الدول الأخرى.