الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سر توقيت نشر القوات المسلحة لوثائق حرب أكتوبر 1973 (فيديو)

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزارة الدفاع المصرية نشرت وثائق تاريخية عن حرب أكتوبر 73 ضد إسرائيل لاستعادة الأراضي المحتلة وأظهرت الوثائق، التي حملت عنوان "الحرب ثم السلام" كيف اتخذ السادات قراره الشجاع بالدخول في الحرب رغم الصعوبات والمخاطر.

أضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن السادات عقد اجتماعًا مهمًا في 30 سبتمبر 1973 استمر من المساء حتى الصباح، وأعلن فيه عزمه على خوض الحرب لتحرير الأراضي المصرية، موضحًا أن السادات كان واثقًا من قدرة الشعب المصري على التضحية والصمود في وجه العدو، وهو ما أثبته الشعب ببسالته وتضحيته.

أشار موسى إلى أن مصر قامت بتطوير وتجهيز جيشها بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا في 1973، لتوجه ضربة موجعة لإسرائيل التي كانت تتمتع بالتفوق العسكري والدعم الأمريكي، مؤكدًا أن الجيش المصري، الآن، أصبح أقوى بكثير من ذلك الوقت، ويمتلك قدرات عسكرية تضاهي تلك التي تمتلكها الدول الكبرى.

تعليقًا على سبب نشر هذه الوثائق في هذا الوقت، قال موسى: إن مصر ليست بحاجة إلى الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن حقوقها وسيادتها، وأنها دولة تسعى دائمًا إلى السلام والتعاون مع الدول الأخرى.

وزارة الدفاع حرب اكتوبر السادات إسرائيل الاراضي المحتلة على مسئوليتي الحرب مصر الاسلحة الجيش المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

وثائق العبور العظيم.. «الخطة سلامة».. أخطر عمليات الخداع السياسى فى حرب أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة