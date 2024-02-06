الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالناصر يكشف لـ"dmc" أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الدولة نجحت في إدارة أزمة الدولار نتيجة الجهود المتكاملة من جانب كل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار بالسوق السوداء.

الضربات الأمنية والاتفاق مع صندوق النقد 

وأوضح "عبدالناصر"، خلال لقائه صباح اليوم في برنامج "8 الصبح" على شاشة قناة DMC، أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، ومن بينها الضربات الأمنية الموجعة التي وجهتها أجهزة الأمن إلى تجار العملة والمضاربين في السوق الموازية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن الاتفاق المبدئي يشمل زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 لـ7 مليارات دولار.

مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة

وأشار مدير تحرير "الدستور" إلى أنه من ضمن أبرز العوامل كذلك هو قرب الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات والمستثمرين على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وهو ما سينتج عنه ضخ كم من مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري قدرت بنحو 22 مليار دولار، وكذلك إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واقتصادي إضافية لمصر، وهي عبارة عن ضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري بقيمة تقترب من 10 مليارات دولار.

txt

محمد عبدالناصر: المرحلة الثانية من الحوار الوطني اختبار حقيقي للجميع

txt

محمد عبدالناصر: تصعيد ممنهج بالمنطقة لـ"غض النظر" عن الانتهاكات في غزة

txt

محمد عبدالناصر: الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات أو التشكيك (فيديو)

تأثير تراجع سعر الدولار على الأسعار 

وتوقع أن يكون لهذا الأمر والتراجع والهبوط في سعر الدولار بالسوق السوداء تأثيرًا مباشرًا على الأسعار، مؤكدًا أننا سنشهد تراجعًا في الأسعار بشرط تكثيف الجهود الحكومية والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والأسعار، بالإضافة إلى دور المواطن في الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار المعلنة.

وأكد أن أهل الشر وأعداء الوطن حاولوا الترويج خلال الأيام الماضية إلى فشل مصر في مواجهة تلك الأزمة بترديد العديد من الشائعات والأكاذيب، إلا أن المصريين وتكاتف جهود كل أجهزة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية ساهمت في تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، وستكلل تلك الجهود بحل الأزمة قريبًا.

محمد عبدالناصر جريدة الدستور الدولار أزمة الدولار صندوق النقد مدينة رأس الحكمة الأسعار السوق السوداء

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس