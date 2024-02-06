محمد عبدالناصر يكشف لـ"dmc" أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الدولة نجحت في إدارة أزمة الدولار نتيجة الجهود المتكاملة من جانب كل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار بالسوق السوداء.

الضربات الأمنية والاتفاق مع صندوق النقد

وأوضح "عبدالناصر"، خلال لقائه صباح اليوم في برنامج "8 الصبح" على شاشة قناة DMC، أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، ومن بينها الضربات الأمنية الموجعة التي وجهتها أجهزة الأمن إلى تجار العملة والمضاربين في السوق الموازية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن الاتفاق المبدئي يشمل زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 لـ7 مليارات دولار.

مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة

وأشار مدير تحرير "الدستور" إلى أنه من ضمن أبرز العوامل كذلك هو قرب الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات والمستثمرين على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وهو ما سينتج عنه ضخ كم من مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري قدرت بنحو 22 مليار دولار، وكذلك إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واقتصادي إضافية لمصر، وهي عبارة عن ضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري بقيمة تقترب من 10 مليارات دولار.

تأثير تراجع سعر الدولار على الأسعار

وتوقع أن يكون لهذا الأمر والتراجع والهبوط في سعر الدولار بالسوق السوداء تأثيرًا مباشرًا على الأسعار، مؤكدًا أننا سنشهد تراجعًا في الأسعار بشرط تكثيف الجهود الحكومية والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والأسعار، بالإضافة إلى دور المواطن في الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار المعلنة.

وأكد أن أهل الشر وأعداء الوطن حاولوا الترويج خلال الأيام الماضية إلى فشل مصر في مواجهة تلك الأزمة بترديد العديد من الشائعات والأكاذيب، إلا أن المصريين وتكاتف جهود كل أجهزة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية ساهمت في تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، وستكلل تلك الجهود بحل الأزمة قريبًا.