محمد عبدالناصر: الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات أو التشكيك (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، أن الدولة المصرية بذلت مجهودات ضخمة على مدار 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات وكذلك اللقاءات الثنائية مع قادة وزعماء دول العالم من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

شائعات وأكاذيب إسرائيلية

وأضاف مدير تحرير جريدة الدستور، خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات أو التشكيك، سواء سياسيًا أو دبلوماسيًا أو إنسانيًا، رغم الكم الهائل من الشائعات والأكاذيب التي يرددها الكيان الصهيوني على مدار الفترات الماضية.

توافق مصرى - صينى فى الرؤى تجاه القضية الفلسطينية

وأكد عبدالناصر، أن لقاء الرئيس السيسي أمس الإثنين مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية، شهد نقاط توافق كبيرة بين الرؤية المصرية والصينية تجاه القضية الفلسطينية، ومنها ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ورفض وإدانة النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح أن الرؤية المصرية الصينية من خلال البيان المشترك، شهدت التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.