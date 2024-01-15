الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالناصر: الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات أو التشكيك (فيديو)

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، أن الدولة المصرية بذلت مجهودات ضخمة على مدار 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات وكذلك اللقاءات الثنائية مع قادة وزعماء دول العالم من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

شائعات وأكاذيب إسرائيلية 

وأضاف مدير تحرير جريدة الدستور، خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات أو التشكيك، سواء سياسيًا أو دبلوماسيًا أو إنسانيًا، رغم الكم الهائل من الشائعات والأكاذيب التي يرددها الكيان الصهيوني على مدار الفترات الماضية.

توافق مصرى - صينى فى الرؤى تجاه القضية الفلسطينية 

وأكد عبدالناصر، أن لقاء الرئيس السيسي أمس الإثنين مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية، شهد نقاط توافق كبيرة بين الرؤية المصرية والصينية تجاه القضية الفلسطينية، ومنها ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ورفض وإدانة النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح أن الرؤية المصرية الصينية من خلال البيان المشترك، شهدت التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر جريدة الدستور الدولة المصرية القضية الفلسطينية قطاع غزة الرئيس السيسي الرؤية المصرية التهجير القسرى

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟