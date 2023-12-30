محمد عبدالناصر: الحوار الوطنى سيكون أكثر فاعلية وثراءً فى مرحلته الثانية

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته النقاشية خلال 2023 يعد من أبرز الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الحوار الوطني كان له العديد من التأثيرات الإيجابية في جميع الأوساط السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

النتائج الإيجابية للحوار الوطنى

وأضاف عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية عبر راديو النيل، اليوم السبت، أنه من ضمن النتائج الإيجابية للحوار الوطني المشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا، والتي جاءت بنسبة مشاركة تخطت الـ66% لأول مرة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى ما صاحبها من حالة الانفتاح والزخم السياسي التي شهدها المجتمع المصري.

٩٠ جلسة خلال المرحلة الأولى

وأوضح أن الحوار الوطني في مرحلته الأولى عقد 90 جلسة بعدد ساعات عمل 347 ساعة، بإجمالى متحدثين وصل لأكثر من 2630 متحدثا ومشاركة أكثر من 60 حزبا، مؤكدًا أن توصياته جاءت حوالي 129 توصية، بواقع 30 فى المجال السياسى و38 توصية اقتصادية، و61 فى المجال المجتمعى، وصدرت جميعها بالتوافق.

وأكد مدير تحرير جريدة الدستور أن نسب المشاركة في جلسات الحوار الوطني كانت مرتفعة للغاية وأن المحور المجتمعى كان الأعلى مشاركة بواقع 35% خلال 26 جلسة، فيما كانت نسبة المشاركة بالمحور الاقتصادى 34% على مدار 25 جلسة، أما المحور السياسى فكانت نسبة المشاركة به 31% خلال 23 جلسة.



وثمّن عبدالناصر صدور العديد من التوصيات الهامة خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، منها التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية بواقع 75 % قائمة مغلقة و25 % قائمة نسبية، وكذلك التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك التوصية بإصدار مفوضية مناهضة التمييز، والتوصية بتعيين وزير الاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وكذلك تعديل قانون الوصاية على المال لتصبح الأم في المرتبة الثانية بعد الأب مباشرة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني والتي وجه بها الرئيس السيسي في أول خطاب له عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية ستكون أكثر فاعلية وثراءً وستشهد العديد من النقاشات لمختلف القضايا والموضوعات في المحاور المختلفة.