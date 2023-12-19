الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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محمد عبدالناصر يكشف لـ"dmc" أسباب المشاركة التاريخية للمصريين فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، أسباب المشاركة التاريخية وغير المسبوقة للمصريين في الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الإثنين، بنسبة 66.8% ممن لهم حق التصويت والانتخاب، وكذلك حصول الرئيس السيسي على ما يقرب من 40 مليون صوت بنسبة تتجاوز الـ89%.

 

الاصطفاف الوطنى 

 

وأضاف مدير تحرير الدستور خلال لقائه صباح اليوم في برنامج (8 الصبح) على شاشة قناة dmc، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية والمشاركة الكبيرة من جانب المصريين تؤكد رغبتهم في إظهار حالة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية وتأييد كل ما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري في ظل التحديات المختلفة التي تواجه مصر نتيجة الأزمات والصراعات في المنطقة.

 

تسهيلات الوطنية للانتخابات 

وأشار عبدالناصر إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين وهو ما انعكس على الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، سواء بتخصيص لجان للوافدين والمغتربين في كافة المحافظات أو من خلال العديد من التيسيرات لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بما تم من مؤسسات الدولة المختلفة وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

 

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الإصلاح السياسى والتعددية فى المشهد الانتخابى

 

وأكد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن حالة الإصلاح السياسي التي بدأت في الدولة المصرية منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كان لها تأثير إيجابي كبير على مشهد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الحوار الوطني خلق حالة من الانفتاح السياسي وما تبعها كذلك من إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.

وأوضح مدير تحرير الدستور، أن التعددية في الانتخابات الرئاسية من خلال وجود 3 مرشحين من رؤساء الأحزاب السياسية في الانتخابات يمثلون مختلف الأفكار والأيديولوجيات كان كذلك ضمن أبرز العوامل التي أدت إلى زيادة إقبال المصريين على صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية لعبت دورًا  هاما في المشهد الانتخابي وأثبتت قدرتها على الحشد وحث المصريين على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

 

مشاركة الشباب 

 

وأكد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن نسبة مشاركة الشباب في الاستحقاق الانتخابي مرتفعة للغاية خاصة أننا شاهدنا على مدار أيام التصويت الثلاثة طوابير من جانب الشباب أمام اللجان الانتخابية المختلفة، وهذا نتيجة لجهود الدولة المصرية في ملف بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الشباب والعمل على تأهيل الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

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