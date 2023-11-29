الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبدالناصر يكشف ضمانات نزاهة الانتخابات ويؤكد: تعددية حزبية وسياسية في المشهد الانتخابي

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، العديد من المشاهد والدلائل حول الانتخابات الرئاسية التي تعد بمثابة ضمانات حقيقة لنزاهة تلك الانتخابات، المقرر انطلاق التصويت بها خارج مصر أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر في ١٣٧ مقرًا داخل ١٢١ دولة على مستوى العالم.

تعددية حزبية وسياسية في الانتخابات 

وأضاف مدير تحرير جريدة الدستور خلال لقائه على قناة Dmc، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية تشهد تعددية حزبية وسياسية متنوعة من خلال تواجد ٣ مرشحين من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر والذين يعبرون عن مختلف الأفكار والتوجهات والأيدولوجيات.

txt

محمد عبدالناصر لـ"dmc": مصر نجحت فى فرض واقع جديد للقضية الفلسطينية

txt

محمد عبدالناصر مشيدًا بدور الشركة المتحدة لدعم فلسطين: كيان وطنى نفخر بالانتماء إليه (فيديو )

اشراف قضائي كامل ومتابعة المنظمات الدولية والمحلية 

وأشار الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، إلى أن الانتخابات الرئاسية كذلك تتم تحت إشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى المتابعة الدولية من خلال العديد من المنظمات الدولية والمحلية بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة دوليا ومحليا وهي أيضا بمثابة ضمانات هامة على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات.

وأوضح مدير تحرير جريدة الدستور، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت العديد من التسهيلات للمصريين في الخارج وكذلك ردت على كافة الاستفسارات المتعلقة بعملية التصويت، وبالتالي لابد من المشاركة بكثافة في تلك الانتخابات. 

محمد عبدالناصر الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر الانتخابات الرئاسية الانتخابات تصويت المصريين بالخارج المصريين بالخارج

مواد متعلقة

محمد عبدالناصر لـ"dmc": مصر نجحت فى فرض واقع جديد للقضية الفلسطينية

محمد عبدالناصر: مصر بجميع مكوناتها حائط صد قوي أمام مخططات تهجير الفلسطينيين

محمد عبدالناصر مشيدًا بدور الشركة المتحدة لدعم فلسطين: كيان وطنى نفخر بالانتماء إليه (فيديو )

محمد عبدالناصر لـ "dmc": الأطفال والرضع لم يسلموا من همجية الاحتلال (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين