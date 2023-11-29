محمد عبدالناصر يكشف ضمانات نزاهة الانتخابات ويؤكد: تعددية حزبية وسياسية في المشهد الانتخابي

كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، العديد من المشاهد والدلائل حول الانتخابات الرئاسية التي تعد بمثابة ضمانات حقيقة لنزاهة تلك الانتخابات، المقرر انطلاق التصويت بها خارج مصر أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر في ١٣٧ مقرًا داخل ١٢١ دولة على مستوى العالم.

تعددية حزبية وسياسية في الانتخابات

وأضاف مدير تحرير جريدة الدستور خلال لقائه على قناة Dmc، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية تشهد تعددية حزبية وسياسية متنوعة من خلال تواجد ٣ مرشحين من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر والذين يعبرون عن مختلف الأفكار والتوجهات والأيدولوجيات.

اشراف قضائي كامل ومتابعة المنظمات الدولية والمحلية

وأشار الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، إلى أن الانتخابات الرئاسية كذلك تتم تحت إشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى المتابعة الدولية من خلال العديد من المنظمات الدولية والمحلية بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة دوليا ومحليا وهي أيضا بمثابة ضمانات هامة على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات.

وأوضح مدير تحرير جريدة الدستور، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت العديد من التسهيلات للمصريين في الخارج وكذلك ردت على كافة الاستفسارات المتعلقة بعملية التصويت، وبالتالي لابد من المشاركة بكثافة في تلك الانتخابات.