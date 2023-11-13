الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محمد عبدالناصر مشيدًا بدور الشركة المتحدة لدعم فلسطين: كيان وطنى نفخر بالانتماء إليه (فيديو )

محمد عبدالناصر مدير
محمد عبدالناصر مدير تحرير جريدة الدستور

أشاد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، بالدور الهام الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم الأشقاء بقطاع غزة في ظل الانتهاكات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية.

إطلاق حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء فى قطاع غزة

وأضاف عبدالناصر خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ اليوم الأول بدأت في إطلاق حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء في قطاع غزة، ورأينا كافة العاملين داخل الشركة بمؤسساتها المختلفة يقومون بالتبرع بالدم لصالح الأشقاء في غزة.

وأشار مدير تحرير الدستور، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال كافة مؤسساتها الإعلامية والصحفية تقوم بدور وطني وتوعوي حول القضية الفلسطينية وكذلك تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية وتوثيق لكافة الانتهاكات التي تتم في قطاع غزة المحاصر، مشيدًا بأداء طاقم عمل قناة القاهرة الإخبارية للأحداث هناك، قائلا «هناك أبطال حقيقيون على خط النار وهم شبكة المراسلين الضخمة للقاهرة الإخبارية في قطاع غزة التي تنقل وتوثق كافة الأحداث هناك».

قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية

وأشاد عبدالناصر، بقافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى الأشقاء في قطاع غزة تحت شعار «يد بيد مع أهلنا في فلسطين»، مؤكدًا أنها تضم 6 شاحنات تشمل ما يقرب من 150 طنا من المساعدات، وهو ما يفوق حجم المساعدات التي تقدمت به بعض الدول إلى قطاع غزة.

وأكد مدير تحرير الدستور، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كيان وطني وقوي وله حضور قوى في كل الأحداث، وتقوم بدور وطني للغاية سواء من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية أو الدور التوعوي والتغطية الإعلامية، قائلا «الشركة المتحدة كيان وطني نفخر بالانتماء إليه».

الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر جريدة الدستور محمد عبدالناصر الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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