الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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والرئيس السيسي حمل المجتمع الدولي مسئولياته

محمد عبدالناصر لـ "dmc": الأطفال والرضع لم يسلموا من همجية الاحتلال (فيديو)

محمد عبدالناصر مدير
محمد عبدالناصر مدير تحرير جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إنه لا يوجد توصيف دقيق ومحدد للتعبير عن بشاعة ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات مستمرة ومجازر واستهداف مستشفى الشفاء، الذي يعد بمثابة أكبر مجمع طبي في القطاع.

وأضاف عبدالناصر، خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الأطفال والرضع لم يسلموا من همجية وبربرية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الوضع هناك مأساوي للغاية في ظل استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل على مدار ما يقرب من 38 يومًا، وهو ما يفوق عدد الأطفال الذين تم قتلهم في 22 منطقة صراع في العالم على مدار 4 سنوات طبقًا لما أكده أحد المسئولين بالأمم المتحدة.

وأشار مدير تحرير "الدستور" إلى أن ما صرح به نتنياهو حول محاولة الاحتلال إدخال 300 لتر سولار إلى مستشفى الشفاء يعد استخفافًا بالمرضى والمصابين والجرحى هناك، خاصة أن تلك الكمية لا تكفي لتشغيل المستشفى لمدة نصف ساعة فقط، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل هذه المجازر والانتهاكات وسط صمت دولي.

إشادة بكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية 

وأشاد عبدالناصر بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض، وتأكيده على ضرورة إجراء تحقيق دولي في كل الانتهاكات التي تم ارتكابها في قطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط، وكذلك ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسئولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حمّل المجتمع الدولي وكذلك مجلس الأمن مسئولياته فيما يحدث من حرب إبادة في قطاع غزة.

الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر محمد عبدالناصر جريدة الدستور مستشفى الشفاء مجمع طبي 8 الصبح الإحتلال الإسرائيلي الامم المتحدة

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