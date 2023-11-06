محمد عبدالناصر لـ"dmc": حياة كريمة قدمت ملحمة بطولية لدعم الأشقاء في غزة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن مؤسسة حياة كريمة قدمت ملحمة بطولية لمساندة الأشقاء في قطاع غزة بداية من يوم 9 أكتوبر الماضي عن طريق جمع التبرعات وما جاء بعدها من خطوات مثل حملات التبرع بالدم وكذلك تجهيز القوافل والشاحنات المحملة بالمواد الإنسانية والإغاثية والطبية وصولا إلى القافلة الثانية التي تم إطلاقها من جانب المؤسسة أول أمس والتي تتضمن 15 شاحنة، موجهًا التحية لكافة العاملين والمتطوعين والقائمين على مؤسسة حياة كريمة.

مبادرة من إنسان لإنسان

وأضاف مدير تحرير جريدة الدستور خلال لقاءه في برنامج "8 الصبح" على شاشة قناة dmc، أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة مهمة للغاية خلال الفترة الماضية وهي مبادرة بعنوان «من إنسان لإنسان»، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة لها العديد من الأهداف من أبرزها إلى رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

إعلاء معاني المشاركة والتطوع لدى الأطفال والشباب

وأشار عبدالناصر، إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرة نشهد خلالها مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، مؤكدًا أن المبادرة كذلك تعمل على إعلاء معاني المشاركة والتطوع لدى الأطفال والشباب، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

وثمن مدير تحرير جريدة الدستور، تحرك الدولة المصرية في ملف تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر استطاعت تقديم ما يقرب من 5900 طن مساعدات إلى الأشقاء بمفردها من إجمالي ما يقرب من 7 آلاف طن.