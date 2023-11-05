الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة": خصصنا كل الحسابات البنكية للتبرع لأشقائنا في فلسطين

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة"، عن جهود مصر في تقديم المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة، وعلى المستوى الدولي في حشد الرأي العام العالمي مع أزمة غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة أطلقوا أمس مناشدة دولية لكل دول العالم للمشاركة في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين.

وأضافت أن مؤسسة حياة كريمة خصصت كل حساباتها في البنوك لتلقي التبرعات من أجل الأشقاء في فلسطين ودعم قطاع غزة، موضحًا أنه لا يوجد جهة تستطيع أن تكمل بمفردها في الدعم ولابد من تضافر الجهود الإنسانية.

ووجهت التحية لكل المتطوعين من الشباب المصريين عند معبر رفح لتجهيز وتقديم الشاحنات لقطاع غزة، مؤكدًا أن كل هؤلاء الشباب متفرغين لهذه المهمة.

غزة مساء دى ام سى غادة البهنساوي

مواد متعلقة

بلال الدوى: دور مصر واضح فى أزمة غزة.. وتنقل حقيقة القضية الفلسطينية للعالم

"التحالف الوطنى": يوميًا يعبر 90 شاحنة مساعدات لأشقائنا فى غزة

محمد حجازى: مصالح أمريكا تتآكل بسبب كثرة الاحتجاجات على دعم إسرائيل

نصر سالم: إسرائيل ألقت 25 مليون كيلو متفجرات على غزة منذ بدء العدوان

أستاذ العلوم السياسية: الجهد المصرى فى القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدة

السفير حسين هريدى: دول الغرب بقيادة أمريكا متواطئة مع إسرائيل فى هذه الحرب

باحث: مصر قامت بدور حيوى للغاية فى القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر

لماذا لا توافق إسرائيل على هدنة رغم الضغط الدولى؟.. خبير دولى يجيب

الأكثر قراءة

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف