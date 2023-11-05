"حياة كريمة": خصصنا كل الحسابات البنكية للتبرع لأشقائنا في فلسطين

كشفت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة"، عن جهود مصر في تقديم المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة، وعلى المستوى الدولي في حشد الرأي العام العالمي مع أزمة غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة أطلقوا أمس مناشدة دولية لكل دول العالم للمشاركة في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين.

وأضافت أن مؤسسة حياة كريمة خصصت كل حساباتها في البنوك لتلقي التبرعات من أجل الأشقاء في فلسطين ودعم قطاع غزة، موضحًا أنه لا يوجد جهة تستطيع أن تكمل بمفردها في الدعم ولابد من تضافر الجهود الإنسانية.

ووجهت التحية لكل المتطوعين من الشباب المصريين عند معبر رفح لتجهيز وتقديم الشاحنات لقطاع غزة، مؤكدًا أن كل هؤلاء الشباب متفرغين لهذه المهمة.