"من إنسان لإنسان".. جهود متواصلة من "حياة كريمة" لدعم القضية الفلسطينية

حرصت مؤسسة حياة كريمة على المشاركة بكل الجهود الممكنة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية بغزة منذ أكتوبر الماضي.

وفي بداية عمل الدولة المصرية على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني، كانت مؤسسة "حياة كريمة" على رأس المؤسسات المشاركة في إعداد وتقديم كل أوجه الدعم، من خلال تقديم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي غزة، ولم تتوقف حدود الدعم المقدم من المؤسسة عند ذلك فقط، ولكن حرصت "حياة كريمة" على دعم القضية الفلسطينية بكل الطرق الممكنة، وفي مقدمة ذلك الدعم، أطلقت المؤسسة مبادرة "من إنسان لإنسان"، نستعرض تفاصيلها في السطور التالية.

تم إطلاق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، ويأتي ذلك تكثيفًا لدور المؤسسة الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة، وفي ضوء تجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.





توعية النشء بالقضية الفلسطينية

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من شعار المؤسسة نفسها "حياة كريمة... من إنسان لإنسان" وتعزيزًا لدورها في كل أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية، حيث ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار "من طفل لطفل" بهدف رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ.

ولذلك تواصل مؤسسة حياة كريمة استقبال طلاب المدارس بكل أنواعها (الحكومية والخاصة والدولية) بشكل يومي في مقرها الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة.

التوعية الثقافية بالقضية

وتقوم المبادرة على مخاطبة مختلف المراحل العمرية، والتركيز على الجوانب الإنسانية سواء (ثقافيًا أو ماديًا أو معنويًا)، بالإضافة إلى تركيز المبادرة على التوعية الثقافية من خلال سردية "الحكاية"، والتي تعتمد على قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة للطلاب (ابتدائي- إعدادي- ثانوي- شباب الجامعات)، بهدف إعلاء معاني المشاركة والتطوع، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

وتستقبل المؤسسة منذ انطلاق المبادرة عددًا من الطلاب يوميًا بمقرها الرئيسي، الذين بدورهم تقدموا للتطوع بمؤسسة حياة كريمة نيابة عن مدارسهم، فضلًا عن قيام عدد من الطلاب بتقديم التبرعات لأهالي فلسطين.



التعرف على دور المؤسسة المجتمعي

وتضمن برنامج "من طفل لطفل" لقاء مع إدارة مؤسسة حياة كريمة، وعمل جولة تعريفية بقطاعات المؤسسة والتعرف على مشروعاتها وأدوارها في المجتمع المصري والدولي، والتعرف على كيفية نشأة مؤسسة حياة كريمة الشبابية ودعم القيادة المصرية لها، والتعريف بالقضية الفلسطينية وأهمية المساعدات الموجهة لها، كما شارك الطلاب في عملية تعبئة المساعدات الغذائية المرسلة لفلسطين.

يأتي هذا إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بضرورة توجيه كل أوجه الدعم للقضية الفلسطينية بشتى الطرق الممكنة، وبمشاركة جميع فئات المجتمع المصري، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، وذلك انطلاقًا من دورها التنموي والمجتمعي، ومن أجل إعلاء قيم المشاركة والتطوع بين الشباب.