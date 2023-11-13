"الهلال الأحمر الفلسطينى" تُحمّل المجتمع الدولى المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية فى غزة

حملت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة، في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية: "اليوم، نحن نحمّل المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسئولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، بعد إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل؛ بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي".

خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة

وكانت "الهلال الأحمر الفلسطيني" قد أعلنت، أمس الأحد، عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بشكل كامل، مؤكدة أن المستشفى يعاني من شلل كامل في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، مبينة أن المسافة بين مدخل المستشفى والآليات العسكرية والدبابات لا تزيد على 20 مترًا.

استشهاد 6 أطفال رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن خروج جميع المستشفيات في شمال غزة عن الخدمة بشكل كامل.

وأشارت الوزارة- بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"- إلى وفاة 6 أطفال رضع و9 مرضى؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة.

ولفت يوسف أبوالريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى وفاة ستة أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء، أكبر المؤسسات الاستشفائية في غزة، والذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين، بحسب ما ذكر لوكالة "فرانس برس".

وكان أبوالريش الموجود في مستشفى الشفاء، الذي لجأ إليه آلاف النازحين، أشار مساء الأحد، في حصيلة سابقة، إلى وفاة خمسة أطفال خدج وسبعة مرضى.