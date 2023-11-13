الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 6 أطفال رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن خروج جميع المستشفيات في شمال غزة عن الخدمة بشكل كامل.

وأشارت الوزارة- بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"- إلى وفاة 6 أطفال رضع و9 مرضى؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة.

ولفت يوسف أبوالريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى وفاة ستة أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء، أكبر المؤسسات الاستشفائية في غزة، والذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين، بحسب ما ذكر لوكالة "فرانس برس".

وكان أبوالريش الموجود في مستشفى الشفاء، الذي لجأ إليه آلاف النازحين، أشار مساء الأحد، في حصيلة سابقة، إلى وفاة خمسة أطفال خدج وسبعة مرضى.

txt

الخارجية الفلسطينية: جرائم الإعدام الميدانى تستدعى تدخل المجتمع الدولى

 

الصحة الفلسطينية المستشفيات غزة وزارة الصحة في غزة انقطاع الكهرباء

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية: جرائم الإعدام الميدانى تستدعى تدخل المجتمع الدولى

بدء الجولة الثالثة من المفاوضات الأممية للحد من التلوث البلاستيكي اليوم

المقاومة الإسلامية فى العراق تستهدف قاعدة أمريكية فى سوريا بطائرة مسيرة

"يونيسف": 347 مليون طفل فى جنوب آسيا يُعانون من ندرة المياه

إصابة شابين بالرصاص واعتقال 7 خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عقبة

خبراء لـ"الدستور": القمة العربية الإسلامية ركزت على وقف جرائم الاحتلال ودعم الجهود المصرية بشأن القضية

الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك لوقف حرب الإبادة فى غزة

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حممًا وعمودًا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

"ثلاثة أيام دون كهرباء وماء".. الصحة العالمية: الوضع فى مستشفى الشفاء خطير جدًا

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج لمحكمة الجنايات

الخشت: زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 220 شهرًا لجميع العاملين ولحالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان

مستعمرون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: جرائم الإعدام الميدانى تستدعى تدخل المجتمع الدولى