استشهاد 6 أطفال رضع و9 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن خروج جميع المستشفيات في شمال غزة عن الخدمة بشكل كامل.

وأشارت الوزارة- بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"- إلى وفاة 6 أطفال رضع و9 مرضى؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة.

ولفت يوسف أبوالريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى وفاة ستة أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء، أكبر المؤسسات الاستشفائية في غزة، والذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين، بحسب ما ذكر لوكالة "فرانس برس".

وكان أبوالريش الموجود في مستشفى الشفاء، الذي لجأ إليه آلاف النازحين، أشار مساء الأحد، في حصيلة سابقة، إلى وفاة خمسة أطفال خدج وسبعة مرضى.