المقاومة الإسلامية فى العراق تستهدف قاعدة أمريكية فى سوريا بطائرة مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم، أنها استهدفت قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا بطائرة مسيرة.

كما أعلنت أنها استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق بشكل شبه يومي استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، فضلًا عن توجيه ضربات إلى إيلات داخل إسرائيل حتى تجاوز عدد العمليات 52 عملية قصف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي كوماندوز في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة أمس الأحد.

ووفقًا لأحدث بيانات الجيش الإسرائيلي فإن القتيلين هما:

الرائد يساكر ناتان، 28 عامًا، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيتاي شوهام، 21 عامًا، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار، سقط في معركة شمال قطاع غزة.