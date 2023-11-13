إصابة شابين بالرصاص واعتقال 7 خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عقبة

أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 7 آخرون، خلال اقتحام الاحتلال مدينة ريحا ومخيم عقبة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شابين خلال تواجدهما أمام منزليهما في مخيم عقبة جبر، حيث أصيب أحداهما برقبته والآخر في الكتف وتم نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت إصابتيهما بالمستقرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين من مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وهم: عدي عيسى السراديح، وبهجت زياد عبد الجواد، ووحيد المدهون، وعبد الناصر زربه، ومحمد مشهور كمال، وفوزي عوضات المقيطي، والأسير المحرر يوسف أبو داهوك.

وتخلل الاقتحام مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في حي كتف الواد بالمدينة، ومخيم عقبة جبر.

اشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر الإثنين في دوار الخور وحي الرمال في تل الهوى غرب مدينة غزة، وأفادوا بوقوع انفجارات عنيفة في المنطقة جراء غارات لطيران الحربي الإسرائيلي.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أنه "عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، قصفت سرايا القدس موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: تم إطلاق 15 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة والقبة الحديدية تصدت لـ 4 منهم فقط"، مضيفا أنه "أصيب 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية.