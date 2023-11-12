حياة كريمة: الشركة المتحدة تحرص منذ اليوم الأول على مساعدتنا فى إيصال المساعدات إلى غزة

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وإيمان عز الدين، عبر قناة cbc، تقريرًا يكشف مشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية لأهالي غزة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

من جانبه، قال أحمد يعقوب، مراسل قناة cbc: "نحن اليوم على طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، نشهد تنظيم أكبر قافلة إغاثة لأشقائنا في قطاع غزة، والقافلة تم تنظيمها من عدة جهات، وهي مؤسسة حياة كريمة، والشركة المتحدة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية".

هيئة الإغاثة الكاثوليكية

قالت دينا رفعت، ممثلة هيئة الإغاثة الكاثوليكية بمصر، إن هذه تعتبر القافلة الأولى التي تنظمها هيئة الإغاثة الكاثوليكية مع لجنة المساعدات الأجنبية في وزارة التجارة والتموين، لافتة إلى أن الهيئة بالشراكة مع لجنة المساعدات الأجنبية استطاعت أن تنسق أول قافلة إلى قطاع غزة اليوم، حيث تحتوي هذه القافلة على مواد لمساعدة أهالينا في قطاع غزة للتأقلم مع أيام الشتاء التي بدأت، وهذه القوافل بها بطاطين ومراتب وسجاجيد.

وأشارت إلى أنه خلال الأيام القادمة، ستقوم الهيئة بالمشاركة مع لجنة المساعدات الأجنبية بالتنسيق لقوافل إغاثية أخرى، للمساعدة في تلبية احتياجات أهالينا في قطاع غزة.

مؤسسة حياة كريمة

قالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة: نتشرف بانضمامنا إلى القافلة الثالثة لإرسال المساعدات الإغاثية لأهلنا في فلسطين، لافتة إلى أن قافلة اليوم تضم 15 شاحنة من تبرعات المواطنين لمؤسسة حياة كريمة، كلها مواد غذائية ومياه على وجه الخصوص، وقد ساعدنا بـ 6 شاحنات إضافية من تبرعات المتحدة، لتصبح 21 شاحنة، معقبة: "الشركة المتحدة منذ اليوم الأول وهي تحرص على مساعدتنا في القوافل الإغاثية، ويمكثون على المعبر للاطمئنان بوصول المساعدات، لكن اليوم كان دورهم إضافيًا من خلال دعمهم بمواد غذائية ومياه لإخواننا في غزة".