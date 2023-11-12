الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تضم 150 طن مواد غذائية.. "إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل قافلة "المتحدة" لقطاع غزة

قافلة المتحدة
قافلة المتحدة

كشف هشام عبدالتواب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل قافلة المساعدات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي سترسلها لقطاع غزة، موضحًا أنها تضم 6 شاحنات، وكل شاحنة بها مواد غذائية والمياه بشكل أساسي. 

وأضاف مراسل الفضائية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحاول مساعدة أهالي غزة، بسبب الظروف التي يمرون بها وندرة المواد الغذائية وحاجاتهم الأساسية للمياه. 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق قافلة مساعدات لإرسالها لقطاع غزة

وتابع المراسل، أن قافلة المتحدة تضم 150 طنًا من المواد الغذائية تنطلق في رحلتها إلى قطاع غزة، ويأتي دور الشركة المتحدة ضمن ملحمة مصرية من أجل استمرار إيصال المساعدات لأهالي القطاع. 

 

مراسل فضائية قافلة مساعدات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساعدات قطاع غزة أهالي غزة مواد غذائية و المياة

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