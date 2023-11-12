الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التحالف الوطنى: الأطفال لديهم وعى بالقضية الفلسطينية وقرروا مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

محمد فؤاد
محمد فؤاد

قال محمد فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني هو كيان قانوني يضم 33 مؤسسة مركزية، لافتًا إلى أنهم يعملون على دعم الأشقاء في فلسطين، وهناك أطفال يتطوعون لمساعدة الفلسطينيين.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الأعمار أصبح لديها وعي بالقضية الفلسطينية حتى الأطفال، حيث إنهم قرروا مقاطعة المنتجات التي تدعم إسرائيل دون طلب منهم، بالإضافة إلى أن التحالف يستقبل أطفالًا للمشاركة في تجهيز قوافل المساعدات الإنسانية.

%80 من المساعدات التي دخلت القطاع من الشعب المصري

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن التحالف الوطني كان متواجدًا عند معبر رفح منذ بداية الأزمة، موضحًا أن الأسبوع الماضي دخلت إلى القطاع 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية على مدار 4 أيام، معلقا: "مستمرون في إرسال المساعدات، و80% من المساعدات التي دخلت القطاع من الشعب المصري".

 

عضو التحالف الوطني مساعدة الفلسطينيين لقضية الفلسطينية إسرائيل مقاطعة المنتجات المساعدات الإنسانية 80 من المساعدات الشعب المصري

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض كانت إنذارًا للمجتمع الدولى

أستاذ علوم سياسية: كلمة السيسى فى قمة الرياض كانت أقوى من البيان الختامى

رئيس جيبوتى: لن يحدث سلام بالمنطقة إلا بحصول الشعب الفسطينى على حقوقه كاملة

أمير قطر: نطالب بتحقيق دولى لاستباحة الاحتلال الإسرائيلى قصف المستشفيات

أمير قطر: من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنًا فى القرن الحادى والعشرين

الرئيس السيسى يدعو لتنفيذ 6 مطالب أساسية لحل الأزمة فى غزة

أبومازن: لا أصدق أن ما يجرى فى غزة يحصل على مرأى ومسمع العالم من دون تدخل

الرئيس الفلسطينى: المجتمع الدولى يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

مشاجرة بين إمام عاشور ومشجع فى مطار القاهرة بعد لقاء الجونة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

النقل: تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكك الحديدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر في القمة !

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب