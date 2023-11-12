التحالف الوطنى: الأطفال لديهم وعى بالقضية الفلسطينية وقرروا مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

قال محمد فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني هو كيان قانوني يضم 33 مؤسسة مركزية، لافتًا إلى أنهم يعملون على دعم الأشقاء في فلسطين، وهناك أطفال يتطوعون لمساعدة الفلسطينيين.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الأعمار أصبح لديها وعي بالقضية الفلسطينية حتى الأطفال، حيث إنهم قرروا مقاطعة المنتجات التي تدعم إسرائيل دون طلب منهم، بالإضافة إلى أن التحالف يستقبل أطفالًا للمشاركة في تجهيز قوافل المساعدات الإنسانية.

%80 من المساعدات التي دخلت القطاع من الشعب المصري

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن التحالف الوطني كان متواجدًا عند معبر رفح منذ بداية الأزمة، موضحًا أن الأسبوع الماضي دخلت إلى القطاع 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية على مدار 4 أيام، معلقا: "مستمرون في إرسال المساعدات، و80% من المساعدات التي دخلت القطاع من الشعب المصري".