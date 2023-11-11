عطاء لا يتوقف.. باحث يستعرض الدعم المصري للقضية الفلسطينية

قال مصطفى عبد اللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن في اليوم الـ36 من الحرب علي قطاع غزة، والنتائج ثقيلة جدًا حيث يوجد 11 ألف شهيد ومنهم 4500 طفل و3000 سيدة، والتأثيرات سلبية كبيرة علي البنية التحتية وخاصة بالمستشفيات.

وأضاف عبد اللاه، خلال مداخلة هاتفية لفضائية" إكسترا نيوز"، أن الجهود والدعم المصري لا يتوقف، وتساعد في التهئة ووقف إطلاق النار، وتعمل على المحور اتدخل السريع بعد إنساني، وجعلت مطار العريش هو مراكز دولي لتلقي المساعدات من مختلف العالم.

باحث بالمركز المصري: مصر تساعد وتبذل جهود لإدخال المساعدات الإنسانية

وتابع الباحث بالمركز المصري، أن مصر تساعد وتبذل جهود لإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات مرهقة مع الجانب الإسرائيلي لاستمرار تدفق المساعدات إلي قطاع غزة، وأيضًا إجلاء المصابين والجرحي والذين في حاجة سريعة للجراحة، كما تطالب بهدئة والتصدي للخطة الخبية وهى تهجير الفلسطينيين، في ظل أن الجانب الإسرائيلي يضغط عليهم بسبب القصف المستمر وقطاع الكهرباء والغاز والذي أدى إلى من المتوقع حدوث مجاعة وانتشار الأمراض بسبب انتشار الجثث.