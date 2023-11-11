السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: موقف مصر السياسى والإنسانى مقدر من قبل الشعب الفلسطينى

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

وجه أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الشكر للدولة المصرية علي الجهود التى قدمتها، مؤكدا أنه لأول مرة تمارس مصر الدبلوماسية الخشنة مع الاحتلال الإسرائيلي، لأنه عندما منعت قوات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وقصف بوابات المعبر، بالمقابل مصر منعت خروج أى من حملي الجنسة الأجنبية والرعايا. 

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما قصف الاحتلال سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى، رفضت مرة أخرى خروج الرعايا الأجانب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحملت جهدًا كبيرًا للغاية خلال الحرب على غزة طوال الأيام الماضية.

أستاذ العلوم السياسية يستعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية

وتابع أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن مصر تلعب دورًا هامًا على الصعيد السياسي، من خلال رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والقضاء على دولة فلسطين، مشددًا على أن الموقف المصري السياسي والإنساني مقدر من قبل الشعب الفلسطيني بشكل كبير، فهي تحركت بشكل واسع في كل المستويات، وعقدت مؤتمر القاهرة للسلام. 

استاذ العلوم السياسية دولة المصرية الإحتلال الإسرائيلي قصف بوابات المعبر المساعدات الإنسانية مصر مؤتمر القاهرة للسلام

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