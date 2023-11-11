أستاذة علوم سياسية عن الحرب على غزة: أعادت ترتيب أفكار الرأى العام العالمى

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، إن الدولة المصرية تقوم بخطوات حثيثة منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، ورسمت القيادة المصرية خريطة طريق سواء لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وأضافت زهران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة المصرية وضعت مسارات، الأول هو المسار الإغاثي حيث حرصت على إدخال المساعدات بشكل مستمر ومستدام ومحاولة نقل الجرحى والمصابين لتلقي علاجهم في القاهرة.

وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن الدولة أيضًا عملت على المسار الدبلوماسي من خلال عدة لقاءات وعقد قمة القاهرة للسلام، وآخرها المشاركة في القمة العربية الإسلامية اليوم في الرياض لاحتواء الموقف والأوضاع الحرجة، خاصة وأن الأزمة أعادت ترتيب أفكار الرأي العام العالمي.

القيادة المصرية تقوم بخطوات حثيثة منذ اندلاع الأزمة في غزة

وتابعت أن هناك هجمات مستمرة على غزة، بالإضافة إلى تخوف من توسع نطاق الحرب ليشمل العديد من مناطق الإقليم، فهناك عمليات هجوم مكثف ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجنوب اللبناني، ومصر لم ترضخ لسيناريوهات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.