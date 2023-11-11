السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذة علوم سياسية عن الحرب على غزة: أعادت ترتيب أفكار الرأى العام العالمى

إيمان زهران
إيمان زهران

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، إن الدولة المصرية تقوم بخطوات حثيثة منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، ورسمت القيادة المصرية خريطة طريق سواء لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار. 

وأضافت زهران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة المصرية وضعت مسارات، الأول هو المسار الإغاثي حيث حرصت على إدخال المساعدات بشكل مستمر ومستدام ومحاولة نقل الجرحى والمصابين لتلقي علاجهم في القاهرة. 

وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن الدولة أيضًا عملت على المسار الدبلوماسي من خلال عدة لقاءات وعقد قمة القاهرة للسلام، وآخرها المشاركة في القمة العربية الإسلامية اليوم في الرياض لاحتواء الموقف والأوضاع الحرجة، خاصة وأن الأزمة أعادت ترتيب أفكار الرأي العام العالمي.

القيادة المصرية تقوم بخطوات حثيثة منذ اندلاع الأزمة في غزة

وتابعت أن هناك هجمات مستمرة على غزة، بالإضافة إلى تخوف من توسع نطاق الحرب ليشمل العديد من مناطق الإقليم، فهناك عمليات هجوم مكثف ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجنوب اللبناني، ومصر لم ترضخ لسيناريوهات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

أستاذة العلوم السياسية الدولة المصرية قطاع غزة وقف إطلاق النار المساعدات قمة القاهرة للسلام القمة العربية الإسلامية الرياض

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية

"نرفض تهجير الفلسطينيين قسرًا".. رسائل تاريخية للرئيس السيسي

أبو الغيط: لا يجب الاستهانة بتصريحات الوزير الإسرائيلى المتطرف حول استخدام النووى

"إكسترا نيوز": وصول سيدتين من غزة إلى معبر رفح لتلقى العلاج بمصر

فلسطينيون يشكرون مصر: طول عمرها واقفة معانا

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مربعًا سكنيًا بحى الزيتون جنوب غزة

عضو "التحالف الوطني" يكشف آخر التطورات بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

4 طائرات مساعدات من الإمارات والكويت تصل العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

إزالة أكثر من 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

عاجل.. السعودية تعقد قمة عربية إسلامية استثنائية استجابة للأوضاع بغزة

مدير مجمع الشفاء الطبى: المستشفى بات بلا كهرباء أو إمدادات طبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس