"نرفض تهجير الفلسطينيين قسرًا".. رسائل تاريخية للرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات في قطاع غزة، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، في مصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، سواء على مستوى الرئيس السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم يونيو 2014، بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار، لتجنب المزيد من العنف، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.

وفي عدة محافل وجه الرئيس السيسي رسائل للعالم بشأن تأييده للقضية الفلسطينية ورفضه للفكرة التهجير القسري التى كان أبرزها فيما يلي:

كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجًا، على أزمة إنسانية كارثية، يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي دعوني أتساءل بصراحة، أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟، وأين المساواة بين أرواح البشردون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟

كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردًا فردًا: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدًا.

كلمة الرئيس السيسي مع المستشار الألمانى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، إن هناك ضرورة للتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

رفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية

وتابع الرئيس السيسي، كما أكدت رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت فى هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى.

كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى صحراء سيناء، محذرا من أن من أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي فكرة الدولة الفلسطينية اللى بنتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي بحذر من خطورة هذا الأمر.

وأشار الرئيس السيسي، إلي أن الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أن اطلب من الشعب المصري الخروج بالتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، بقول الكلام ده لأننا شايفين ان الحصار المطبق على القطاع وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الى القطاع هدفه نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع الى مصر وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.