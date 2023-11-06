الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: مصر تمكنت من رفض مخططات تهجير أهالي غزة

تهجير أهالي غزة
تهجير أهالي غزة

قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر تمكنت من رفض مخططات تهجير أهالي غزة، من خلال مواجهة وتصدي وإفشال المخطط لدى الجانب الأمريكي، ولكن من الجانب الآخر المحاولات ما زالت مستمرة والجانب الإسرئيلي يحاول أن يضغط على دفع مصر لاستقبال عدد كبير من الأشقاء الفلسطينيين في سيناء. 

وأضاف "سلامة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف مصر ثابت منذ بداية التصعيد في غزة ونرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والشهر الماضي وتحركات الدولة المصرية تؤكد عللي أنها لديها رؤية متكاملة. 

قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف

وأوضح الباحث السياسي، أن مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتجري اتصالات مكثفة مع مختلف قيادات وزعماء العالم من أجل التوصل إلى حل للقضية الفلبسطينية، مشيرًا إلى أنه عندما حضر الأمين العام للأمم المتحدة إلى معبر رفح وكان شاهدا على انتهاكات قوات الاحتلال ورفض دخول المساعدات بشكل مستدام على قطاع غزة.

وتابع محمود سلامة، أن جهود مصرية مستمرة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين، لكن قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف، وبالتالي يتم إعاقة وصول الجرحى الفلسطينيين.

مصر رفض مخططات تهجير تهجير أهالي غزة الجانب الأمريكي الفلسطينيين سيناء

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