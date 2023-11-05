باحث سياسي: مصر ترفض حل أو تصفية القضية الفلسطينيية على حساب دول الجوار

قال صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر، إن تصريحات السفير سامح شكري وزير الخارجية خلال اجتماعاته أمس في عمان مع نظرائه العرب ووزير الخارجية الأمريكي تعبر عن ثوابت مصرية منذ البداية حول الأحداث في غزة.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الثوابت تستند على رفض حل القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أيًا من دول الجوار، مشيرًا إلى أن الوزير أبرز جهود مصر في الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات وانتقاد الأزدواج العالمي حول ما يجري من جرائم في قطاع غزة وضرورة محاكمة المرتكبين.

مصر تحاول جمع موقف عربي تجاه الأحداث في غزة

وأشار وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر، إلى سعي مصر خلال التصريحات إلى إيجاد صوت عربي موحد حول الأحداث أمام الجانب الأمريكي الداعم لإسرائيل وقبل القمة العربية التي من المنتظر أن تنعقد في الأسبوع المقبل.