الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عبدالناصر لـ"dmc": مصر نجحت فى فرض واقع جديد للقضية الفلسطينية

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة المصرية نجحت في فرض واقع جديد للقضية الفلسطينية، من خلال مواقفها الداعمة لفلسطين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر تسعى بكل قوة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

نجاح جهود إقرار الهدنة الإنسانية

وأشاد مدير تحرير جريدة "الدستور" خلال لقائه في برنامج 8 الصبح على شاشة قناة Dmc، صباح اليوم الأربعاء، بنجاح الجهود المصرية في إقرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للعمل على وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل إلى قطر والاجتماع مع مسئولين قطريين واسرائيليين وأمريكيين لبحث استمرار الهدنة الإنسانية في القطاع.

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إدخال المساعدات الإنسانية

وأكد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن الجهود المصرية شملت كذلك إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، ووقف كافة التصرفات الأحادية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مدير تحرير "الدستور"، إلى حالة الانقسام الموجودة في الإدارة الأمريكية الآن تجاه الأوضاع في قطاع غزة والدعم المستمر لدولة الاحتلال، مؤكدا أن هناك مجموعات جديدة ظهرت الآن ترفض ما تفعله الإدارة الأمريكية من تقديم الدعم اللامحدود لإسرائيل، ويجب استغلال هذه الأمور للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

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