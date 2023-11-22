الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عبدالناصر: مصر بجميع مكوناتها حائط صد قوي أمام مخططات تهجير الفلسطينيين

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

وصف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة "الدستور"، جلسة مجلس النواب بالأمس لمناقشة 16 طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول خطة وإجراءات الحكومة لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين بالتاريخية، مؤكدًا أنها حملت العديد من الرسائل الهامة سواء من جانب النواب أو الدكتور مصطفى مدبولي. رئيس الوزراء.

وقال مدير تحرير “الدستور”، خلال لقاءه صباح اليوم، ببرنامج 8 الصبح على شاشة قناة dmc، إن الدولة المصرية بكافة مكوناتها تقف حائط صد قوي أمام المخططات الصهيونية، بداية من الرئيس السيسي الذي رفض مخططات التهجير علانية في كافة اللقاءات والمحافل الدولية، وكذلك أجهزة الدولة والحكومة التي تحركت بشكل إيجابي في مواجهة تلك المخططات، وصولا إلى الشعب المصري الذي أعلن رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك نواب الشعب الذين مارسوا دورهم الرقابي بالأمس وأعلنوا رفضهم لتلك المخططات وإعلان دعم الرئيس السيسي في  اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وأشار عبدالناصر إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، شهدت حديث من كافة أطياف اللون السياسي تحت قبة البرلمان، سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة والمستقلين والحزبيين، وجميعهم أعلنوا رفض تلك المخططات بشكل واضح وصريح.

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وأشاد عبدالناصر بما ذكره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة للنواب أمس، والتأكيد على أن الرد المصري سيكون حاسمًا حال أي نزوح للفلسطينيين إلى سيناء، وكذلك بما تم إعلانه حول مشروعات التنمية في سيناء خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، قائلا: "نحن أمام بجاحة إسرائيلية في طرح مخططات التهجير للفلسطينيين، وأمام موقف مصري قوي وصلب لرفض تلك المخططات"، مستشهدًا بما ذكرته وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية مجددًا بالأمس حول تهجير الفلسطينيين إلى عدة مناطق ودول في مختلف العالم وتوجيه الأموال التي ستخصص لإعمار غزة بعد الحرب إلى تلك الدول لاستضافة الفلسطينيين.

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