الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالناصر لـ"dmc": ما يحدث في غزة حرب إبادة مكتملة الأركان .. ومصر واجهت مخططات تصفية القضية

محمد عبدالناصر مدير
محمد عبدالناصر مدير تحرير الدستور

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة مكتملة الأركان وسط صمت من المجتمع الدولي على مدار شهر كامل.

وأضاف عبدالناصر، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أنه تم قصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء للنازحين، منوهًا بأن عدد الشهداء وصل لـ 10 آلاف شهيد، ومازال يوجد آلاف تحت الأنقاض.

قوات الاحتلال استخدمت ما يقرب من 35 ألف طن متفجرات

وأوضح مدير تحرير جريدة الدستور، أن قوات الاحتلال استخدمت ما يقرب من 35 ألف طن متفجرات خلال شهر كامل لقصف قطاع غزة، إضافة إلى تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بالتهديد باستخدام القنابل النووية خلال الحرب على غزة.

ولفت “عبدالناصر”، إلى الهدف مما يقوم به قوات الاحتلال هو تصفية القضية الفلسطينية نهائيًا، لذلك لابد من التوعية والتأكيد على أهمية الدور المصري لتصفية القضية، لمواجهة مخطط قوات الاحتلال، والعمل على زيادة وعي الشعب المصري.

ووجه مدير تحرير جريدة الدستور رسالة إلى بعض المزايدين على الدور المصري، قائلا « تحركات القيادة السياسية المصرية منذ اليوم الأول للعدوان تحركات إيجابية واستمرار للدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، ومصر نجحت في إفشال مخطط تصفية القضية، وتمارس دورها في محاولات لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم، وكذلك الكم الهائل من آلالاف الأطنان من المساعدات التي وفرتها الدولة المصرية للأشقاء في القطاع، كما إنه لا يوجد اجتماع أو اتصال هاتفي للرئيس السيسي لا يتحدث خلاله عن خطورة الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء، وضرورة العمل على حل الدولتين وعدم توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وأشاد عبدالناصر، بالموقف الذي اتخذته الدولة المصرية بالأمس حسبما ذكرت بعض المصادر بمنع دخول الرعايا الأجانب من قطاع غزة إلى مصر إلا بعد السماح بمرور الجرحى والمصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية، خاصة بعد قصف الاحتلال الاسرائيلي لعدد من سيارات الأسعاف.

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