الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رشوان: المصريون يقفون بجوار الرئيس السيسى فى رفض تهجير الفلسطينيين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن السلطة التنفيذية تحدثت اليوم بالكامل مع السلطة التشريعية للتعبير عن الرفض القاطع لفكرة التهجير القسري لشعب فلسطين إلى سيناء.

القومية المصرية 

أضاف رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوى السياسية بأكملها ومعها الشعب المصري يقفون الآن بجوار الرئيس السيسي في أزمة غير مسبوقة، حيث يرفض الرئيس السيسي فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، على ألا تكون تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية.

التهجير القسري 

وتابع أن دولة إسرائيل احتلت سيناء وغزة عام ١٩٦٧ حتى ١٩٧٤ ولم يحدث تهجير في هذا التوقيت: "قضية التهجير القسري نشأت مرة واحدة عام 1948 ويتم تطبيقها الآن، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الصهيونية الخبيثة".

وتابع "الرئيس السيسي تحدث عن الشعب الفلسطيني الذي يعيش على نصف النصف من أرضه التي تمثل 22٪ من مساحة الدولة، ورغم هذه المأساة الكيان الصهيوني لم يرض بذلك".

ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التهجير القسرى اكسترا نيوز ريهام السهلي

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

أحضان ودموع.. وزير سابق يكشف كواليس رفضه كرسى الوزارة فترة الإخوان

قبل استشهادها.. ماذا طلبت الصحفية الفلسطينية آيات خضورة فى رسالتها الأخيرة؟

من جنحة لـ جناية.. هل ينجح تغليظ العقوبة في مواجهة طمس لوحات السيارات؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس