رشوان: المصريون يقفون بجوار الرئيس السيسى فى رفض تهجير الفلسطينيين

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن السلطة التنفيذية تحدثت اليوم بالكامل مع السلطة التشريعية للتعبير عن الرفض القاطع لفكرة التهجير القسري لشعب فلسطين إلى سيناء.

القومية المصرية

أضاف رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوى السياسية بأكملها ومعها الشعب المصري يقفون الآن بجوار الرئيس السيسي في أزمة غير مسبوقة، حيث يرفض الرئيس السيسي فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، على ألا تكون تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية.

التهجير القسري

وتابع أن دولة إسرائيل احتلت سيناء وغزة عام ١٩٦٧ حتى ١٩٧٤ ولم يحدث تهجير في هذا التوقيت: "قضية التهجير القسري نشأت مرة واحدة عام 1948 ويتم تطبيقها الآن، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الصهيونية الخبيثة".

وتابع "الرئيس السيسي تحدث عن الشعب الفلسطيني الذي يعيش على نصف النصف من أرضه التي تمثل 22٪ من مساحة الدولة، ورغم هذه المأساة الكيان الصهيوني لم يرض بذلك".