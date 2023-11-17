في اليوم 42 للعدوان.. ضياء رشوان: المقاومة الفلسطينية مستمرة وإسرائيل فشلت

قال الإعلامي والكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر حتى وقتنا هذا، مشيرًا أننا ندخل في اليوم 42 وما زالت المقاومة الفلسطينية مستمرة.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، إلى أن الإحتلال الإسرائيلي فشل بشكل كبير أمام العالم ويرجع ذلك بسبب صمود المقاومة والشعب الفلسطيني.

تفاصيل برنامج مصر جديدة:

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليا وعالميا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.