جابر القرموطى: نرجو عدم المزايدة على الدولة الفلسطينية

طالب الإعلامي جابر القرموطي، بعدم المزايدة على الدولة الفلسطينية بشأن دعم الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية cbc.

وأضاف جابر القرموطي، أن معبر رفح مفتوح في وجه الأشقاء في غزة، مشيرًا إلى أن المعبر مغلق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار القرموطي، إلى أن على البعض أن يتريث في ترويج الشائعات، مضيفًا أن الولايات المتحدة شكرت مصر على دورها الريادي في إيصال المساعدات إلى غزة.

ونوه الإعلامي جابر القرموطي، بأن الدولة المصرية ثبتت دورها تجاه القضية الفلسطينية قائلًا: "مفيش حد في العالم أو الأمم المتحدة إلا وبيشكر مصر بسبب دورها في إدخال المساعدات".