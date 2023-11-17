الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جابر القرموطى: نرجو عدم المزايدة على الدولة الفلسطينية

جابر القرموطي
جابر القرموطي

طالب الإعلامي جابر القرموطي، بعدم المزايدة على الدولة الفلسطينية بشأن دعم الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية cbc.

وأضاف جابر القرموطي، أن معبر رفح مفتوح في وجه الأشقاء في غزة، مشيرًا إلى أن المعبر مغلق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار القرموطي، إلى أن على البعض أن يتريث في ترويج الشائعات، مضيفًا أن الولايات المتحدة شكرت مصر على دورها الريادي في إيصال المساعدات إلى غزة.

ونوه الإعلامي جابر القرموطي، بأن الدولة المصرية ثبتت دورها تجاه القضية الفلسطينية قائلًا: "مفيش حد في العالم أو الأمم المتحدة إلا وبيشكر مصر بسبب دورها في إدخال المساعدات".

جابر القرموطي الدولة الفلسطينية فضائية CBC الاعلامي جابر القرموطي الفلسطينية معبر رفح

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