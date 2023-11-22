الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عبدالناصر لـ"dmc": نجاح الجهود المصرية في الوصول لهدنة بقطاع غزة تأكيد لدورها المحوري

محمد عبدالناصر مدير
محمد عبدالناصر مدير تحرير الدستور

أشاد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، بجهود الدولة المصرية تجاه  دعم القضية الفلسطينية، خاصة بعد الإعلان عن نجاح الجهود والوساطة المصرية المشتركة مع قطر والولايات المتحدة الامريكية والتى أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأضاف مدير تحرير جريدة الدستور خلال لقاءه في برنامج ٨ الصبح على شاشة قناة Dmc، صباح اليوم الأربعاء، أن نجاح تلك الوساطة يأتي تأكيدًا على دور مصر المحوري والقوي في هذا الملف، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تتأخر يوما في دعم الأشقاء بقطاع غزة.

وأوضح عبدالناصر، أن مصر نجحت في فرض رؤيتها على الجميع، وهو ما ظهر في تغيير النظرة الأوروبية والأمريكية تجاه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة والتوافق مع مصر في رفض مخططات التهجير.

وأكد عبدالناصر، أن على المستوى الانساني والمساعدات نجحت مصر في تقديم ما يزيد عن ١١ ألف طن من المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، وهو ما يعادل ٤ أضعاف ما تم تقديمه من ٣٠ دولة على مستوى العالم حسبما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن المساعدات المصرية لقطاع غزة واستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين وغيرها من الخطوات والأدوار التي تمارسها الدولة المصرية ليست منة أو منحة، قائلا " ما تفعله مصر وما نذكره حول أرقام المساعدات ليس منة أو منحة ولكنه دور أصيل للدولة المصرية وقدر مصر أن تكون سندا لجميع الأشقاء العرب".

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