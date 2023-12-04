محمد عبدالناصر: نسب تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية ستكون الأكبر فى تاريخ مشاركاتهم

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير الدستور، إن إقبال المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار الثلاثة أيام الماضية في مقر السفارات والقنصليات، عكس مدى وعيهم وإدراكهم أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

تسهيلات فى التصويت

وأضاف مدير تحرير الدستور، خلال لقائه صباح اليوم على قناة dmc، أن المصريين بالخارج حولوا الأجواء الانتخابية إلى أجواء احتفالية في حب الدولة المصرية من خلال التصويت بكثافة ومشاركة أبنائهم وأسرهم في التقاط الصور التذكارية، مشيدًا بالتسهيلات التي قدمتها السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل كل العقبات أمام المصريين في الخارج.

نسب الإقبال والمشاركة

وتوقع الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن تكون نسب الإقبال وعدد الأصوات الخاصة بهم في الانتخابات هي الأكبر في هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، قائلا «المصريون في الخارج صوتوا في 3 استحقاقات رئاسية سابقة في أعوام 2012 و2014 و2018، وكان عام 2014 هو الأكثر مشاركة بـ 318 ألف صوت، وهذا هو الاستحقاق الرئاسي الانتخابي الرابع لهم وسيكون هو الأكثر مشاركة وإقبالا».

وأوضح مدير تحرير الدستور أن المصريين في الخارج عانوا على مدار عقود طويلة من التهميش، حتى اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة وفعلية بداية من 2015 لربطهم بوطنهم مرة أخرى من خلال إنشاء وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وتخصيص عدد من المقاعد لهم في مجلس النواب، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المختلفة، والتي كان آخرها مبادرة إعفاء استيراد سيارات المقيمين بالخارج من الرسوم والجمارك.