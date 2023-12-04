الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد العام للمصريين فى البحرين: الانتخابات الرئاسية فى الخارج كانت عُرسًا ديمقراطيًا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال رامي لبيب علم الدين، رئيس الاتحاد العام للمصريين في البحرين، إن إقبال المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية يعكس اهتمام المصريين بالخارج بالمشاركة واختيار الرئيس المصري في الفترة المقبلة، معلقًا: "الانتخابات الرئاسية في الخارج كانت عُرسًا ديمقراطيًا".

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه شاهد في البحرين مشاركين في الانتخابات من كل الأعمار والفئات يشاركون في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بإجراءات السفارة المصرية في البحرين وتسهيلها إجراءات الانتخابات للمصريين.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأوضح رئيس الاتحاد العام للمصريين في البحرين أن هدف الاتحاد حث وتشجيع الناخبين المصريين على المشاركة في الانتخابات، لافتًا إلى وجود مهرجان كبير في حب مصر في البحرين.

وتابع أنه شاهد بكل فخر واعتزاز جميع المصريين خاصة فى مملكة البحرين فى حرصهم على التواجد والظهور بالمظهر الحسن، وعلى رسم صورة جميلة للمصريين بالخارج.

رئيس الاتحاد العام للمصريين في البحرين المصريين بالخارج ع رس ديمقراطي الانتخابات الرئاسية البحرين السفارة المصرية

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