انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية فى اليابان وكوريا الجنوبية

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها بانتهاء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية باليابان وكوريا الجنوبية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.