محمد عبدالناصر: "إيديكس" المعرض الوحيد المتخصص بالصناعات الدفاعية العسكرية

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير بجريدة "الدستور"، إن معرض إيديكس 2023 في نسخته الثالثة، ويتم افتتاحه اليوم من 4 إلى 7 ديسمبر، تشارك به 400 شركة عارضة من 46 دولة على مستوى العالم في هذا المعرض، بوفود مشاركة من 100 دولة.

وأشار عبدالناصر، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، إلى أن "إيديكس" يعد المعرض الوحيد المتخصص في الصناعات الدفاعية العسكرية داخل القارة الإفريقية.

المعرض يساهم في تسويق المنتجات المحلية

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن معرض «إيديكس 2023» هام للغاية، إذ يشارك فيه مختلف دول العالم، ويضم أجنحة للعرض من دول متنوعة، حيث وزارة الإنتاج الحربي تعرض فيه مختلف المنتجات لتلبية متطلبات القوات المسلحة المصرية، وأيضًا الهيئة العربية للتصنيع.

وتابع: المعرض يساهم في تسويق المنتجات المحلية، وتكوين شراكات مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، والتعرف على التكنولوجيات الجديدة والمتطورة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، وأيضًا الاستفادة من هذا المعرض سياحيًا من خلال الترويج للدولة المصرية.