الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالناصر: المرحلة الثانية من الحوار الوطني اختبار حقيقي للجميع

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة “الدستور”، إن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون الأكثر أهمية وسخونة بعد الإعلان عن بدء تلك المرحلة بمناقشات قضايا الاقتصاد، مؤكدًا أن هناك أزمة عالمية أثرت سلبًا بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

أضاف عبدالناصر، خلال لقائه في برنامج "8 الصبح" على فضائية DMC صباح اليوم، أن الجميع ينتظر من المرحلة الثانية للحوار الوطني وتحديدًا في قضايا الاقتصاد، عرض رؤى وتقديم أفكار واقعية قابلة للتنفيذ بمدد زمنية محددة، قائلاً:«لسنا في حاجة إلى سماع كلام نظري أو توصيف للمشكلات».

أوضح مدير تحرير “الدستور” أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني تمثل اختبارًا قويًا للأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمختصين الذين سيشاركون في تلك المناقشات، وعليهم الإعداد جيدًا لمناقشة تلك القضايا التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر.

أشار عبدالناصر إلى أن هناك قرابة 130 توصية صدرت خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأعلنت الحكومة عن الخطة التنفيذية لتنفيذ هذه التوصيات، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي في جميع المناسبات استجابته للتوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني.

محمد عبدالناصر جريدة الدستور 8 الصبح DMC الحوار الوطنى المرحلة الثانية

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