محمد عبدالناصر: "المتحدة" نجحت في لم شمل الأسرة المصرية والعربية مرة أخرى

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم هذا العام موسم درامي خلال شهر رمضان متميز وثري ومتنوع للغاية، خاصة أن التنوع يناسب جميع الأذواق.

وأضاف عبدالناصر، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أننا أمام موسم رمضان مميز كالعادة من خلال البروموهات التي شهدناها للشركة المتحدة، لافتة إلى أن "المتحدة" نجحت في لم شمل الأسرة المصرية والعربية مرة أخرى أمام التلفزيون.

"المتحدة" لها دور مهم جدًا في تطوير المحتوى الفني

وأكد مدير تحرير جريدة الدستور، أن "المتحدة" لها دور مهم جدًا في تطوير المحتوى الفني سواء داخليًا أو عربيًا، وهذا الأمر كان يتم افتقاده قبل سنوات عديدة، لكن المتحدة نجحت في أن تقوم بهذا الدور بشكل مميز جدًا من خلال الأعمال الدرامية المتميزة.

وأوضح مدير تحرير جريدة الدستور، أن "المتحدة" أتاحت فرص كبيرة جدًا لمواهب محلية وعربية، وهذا رأيناه في العديد من الأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أن جميع المشاهدين ينتظرون مسلسل "مليحة" الذي يتناول القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، خاصة مع وجود فنانة فلسطينية بطلة المسلسل.