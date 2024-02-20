الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد عبدالناصر: "المتحدة" نجحت في لم شمل الأسرة المصرية والعربية مرة أخرى

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم هذا العام موسم درامي خلال شهر رمضان متميز وثري ومتنوع للغاية، خاصة أن التنوع يناسب جميع الأذواق.

وأضاف عبدالناصر، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أننا أمام موسم رمضان مميز كالعادة من خلال البروموهات التي شهدناها للشركة المتحدة، لافتة إلى أن "المتحدة" نجحت في لم شمل الأسرة المصرية والعربية مرة أخرى أمام التلفزيون.

"المتحدة" لها دور مهم جدًا في تطوير المحتوى الفني

وأكد مدير تحرير جريدة الدستور، أن "المتحدة" لها دور مهم جدًا في تطوير المحتوى الفني سواء داخليًا أو عربيًا، وهذا الأمر كان يتم افتقاده قبل سنوات عديدة، لكن المتحدة نجحت في أن تقوم بهذا الدور بشكل مميز جدًا من خلال الأعمال الدرامية المتميزة.

وأوضح مدير تحرير جريدة الدستور، أن "المتحدة" أتاحت فرص كبيرة جدًا لمواهب محلية وعربية، وهذا رأيناه في العديد من الأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أن جميع المشاهدين ينتظرون مسلسل "مليحة" الذي يتناول القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، خاصة مع وجود فنانة فلسطينية بطلة المسلسل.

المتحدة الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محمد عبدالناصر الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر لم شمل الأسرة المصرية

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في حياة الفنان جمال إسماعيل (فيديو)

أول رئيس جمهورية لمصر.. ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد نجيب

"إكسترا نيوز" تستعرض الممارسات الإسرائيلية بالأراضى الفلسطينية (فيديو)

فرحات: تقدم مصر بمذكرة لـ"العدل الدولية" محطة جديدة لمواجهة الاحتلال

دبلوماسى سابق: مذكرة مصر بـ"العدل الدولية" تؤكد موقفها المؤيد لاسترداد حقوق الفلسطينيين

مذكرة ومرافعة مصرية لـ"العدل الدولية" عن ممارسات إسرائيل

محلل اقتصادي: "كلنا واحد" ساهمت في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية على المواطن

بمشاركة أمريكا وإيطاليا وبولندا.. انطلاق عروض النسخة السادسة من مهرجان بريكينج والز

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة