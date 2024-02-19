الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: مذكرة مصر بـ"العدل الدولية" تؤكد موقفها المؤيد لاسترداد حقوق الفلسطينيين

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مذكرة مصر التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية تؤكد موقفها المؤيد لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، وهي تتعلق برأي استشاري حولته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة حول جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وأضاف هريدي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر أعدت مذكرة تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية منذ عام 1967، وهو أمر في غاية الأهمية من وجهة نظر الدبلوماسية المصرية.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهدفها الرئيسي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخى

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخي ومؤيد لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، متمثلا في إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة داخل حدود معترف بها دوليا.

وأشار إلى أن المذكرة تستعرض الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.

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