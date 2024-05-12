سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-5-2024
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وكذلك في سعر الصرف الرسمي بالبنك المركزي المصري، حيث بلغ للشراء 47.2716 جنيه أما للبيع فقد بلغ 47.4059 جنيه.
ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على السعر الجديد للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعد الانخفاض الجديد الذي حققه في معاملات البنوك المصرية والاجنبية اليوم الأحد 12 مايو 2024.
سعر الدولار اليوم في مصر
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
47.2716 جنيه للشراء
47.4059 جنيه للبيع
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
47.5 جنيه للشراء
47.6 جنيه للبيع
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
47.3 جنيه للشراء
47.4 جنيه للبيع
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
47.3 جنيه للشراء
47.4 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
47.3 جنيه للشراء
47.4 جنيه للبيع
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
47.3 جنيه للشراء
47.4 جنيه للبيع
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB
47.3 جنيه للشراء
47.4 جنيه للبيع
اسعار العملات الاجنبية اليوم
يورو
50.7272 جنيه للشراء 50.8760 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
58.8768 جنيه للشراء 59.0536 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.4345 جنيه للشراء 34.5424 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8014 جنيه للشراء 6.8214 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3274 جنيه للشراء 4.3409 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3294 جنيه للشراء 4.3431 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
51.9754 جنيه للشراء 52.1460 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.3198 جنيه للشراء 30.4079 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.6038 جنيه للشراء 12.6402 جنيه للبيع
دينــار كويتى
153.5990 جنيه للشراء 154.0854 جنيه للبيع
درهم اماراتى
12.8686 جنيه للشراء 12.9087 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.0906 جنيه للشراء 31.1836 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
125.3524 جنيه للشراء 125.7352 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
122.7899 جنيه للشراء 123.1739 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9618 جنيه للشراء 13.0057 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
66.5798 جنيه للشراء 66.9575 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5414 جنيه للشراء 6.5605 جنيه للبيع
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