الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-5-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وكذلك في سعر الصرف الرسمي بالبنك المركزي المصري، حيث بلغ للشراء 47.2716 جنيه أما للبيع فقد بلغ 47.4059 جنيه.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على السعر الجديد  للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعد الانخفاض الجديد الذي حققه في معاملات البنوك المصرية والاجنبية اليوم الأحد 12 مايو 2024.  

سعر الدولار اليوم في مصر

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

47.2716 جنيه للشراء
47.4059 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  في البنك الأهلي المصري

47.5 جنيه للشراء 
47.6 جنيه  للبيع 
 انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

47.3 جنيه للشراء 
47.4 جنيه  للبيع 
 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

47.3 جنيه للشراء 
47.4 جنيه  للبيع 
 

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

47.3 جنيه للشراء 
47.4 جنيه  للبيع 
 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  في بنك قناة السويس

47.3 جنيه للشراء 
47.4 جنيه  للبيع 
 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

47.3 جنيه للشراء 
47.4 جنيه  للبيع 
 

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

5 جنيهات تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الخميس

اسعار العملات الاجنبية اليوم


يورو
50.7272 جنيه للشراء 50.8760 جنيه للبيع 
جنيــه إسترليـنى
58.8768 جنيه للشراء 59.0536 جنيه للبيع 
دولار كنـدى
34.4345 جنيه للشراء 34.5424 جنيه للبيع 
كرون دانمركى
6.8014 جنيه للشراء 6.8214 جنيه للبيع 
كرون نرويجى
4.3274 جنيه للشراء 4.3409 جنيه للبيع 
كرون ســويدى
4.3294 جنيه للشراء 4.3431 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى
51.9754 جنيه للشراء 52.1460 جنيه للبيع 
100 ين يابانى
30.3198 جنيه للشراء 30.4079 جنيه للبيع 
ريـــال سعـــودى
12.6038 جنيه للشراء 12.6402 جنيه للبيع 
دينــار كويتى
153.5990 جنيه للشراء 154.0854 جنيه للبيع 
درهم اماراتى
12.8686 جنيه للشراء 12.9087 جنيه للبيع 
دولار اســـترالى
31.0906 جنيه للشراء 31.1836 جنيه للبيع 
دينــار البحــرين
125.3524 جنيه للشراء 125.7352 جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى
122.7899 جنيه للشراء 123.1739 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى
12.9618 جنيه للشراء 13.0057 جنيه للبيع 
دينـار اردنـى
66.5798 جنيه للشراء 66.9575 جنيه للبيع 
يوان صينى
6.5414 جنيه للشراء 6.5605 جنيه للبيع

إقرأ أيضا 

سعر الدولار اليوم السبت 11-5-2024 خلال التعاملات المسائية

عارف: تعميق التصنيع المحلي يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير الدولار

 

txt

اقتصاديون يتوقعون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة.. ما مبرراتهم؟

txt

عضو "اتحاد الصناعات": تراجع معدلات التضخم سينعكس على أسعار السلع قريبًا

txt

أدنى مستوى حاليًا.. أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا اليوم الخميس

txt

تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم ببني سويف استعدادًا لعيد الأضحى

 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 12 مايو 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية مكثفة على المنازل فى مخيم جباليا بغزة (فيديو)

اليوم.. "الداخلية" تعلن تفاصيل قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟