الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ:  تقديم مصر مذكرة لـ"العدل الدولية"سيعزز من الموقف الفلسطينى أمام العالم

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وتقديمها مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل"، سيعزز من الموقف الفلسطينين أمام العالم، خاصة أن مصر نجحت فى تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطيية. 

وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم الإثنين: أن تقدم مصر بمذكرة حول انتهاكات قوات الاحتلال فرصة لكشف جرائمهم أمام العالم، وكسب مزايا من الدعم العالمي، منوهًا إلى أن عددًا كبيرًا من شعوب العالم أبدت تعاطفها ورفضها لما يحدث فى قطاع غزة من إبادة جماعية لمدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة من بطش الاحتلال. 

 

مصر تمتلك خبرات قانونية ودبلوماسية كبيرة حققت نجاحًا فى كثير من الأمور

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك خبرات قانونية ودبلوماسية كبيرة حققت نجاحًا فى كثير من الأمور والقضايا الشائكة، مؤكدًا أن مصر تضع القضية الفلسطينينة والأشقاء نصب أعينها دائمًا، ولن توافق إلا بحل الدولتين والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأكد رفض مصر قيادة وحكومة وشعبا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريًا أو طواعية، وعدم المساس بالقضية أو تصفيتها، خاصة محاولات تصفيتها على حساب دول  الجوار، منوهًا سنظل ندعم القضية والأشقاء حتى يحصلوا على حقوقهم التاريخية المشروعة وفق المرجعيات الدولية.

وكان قد أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. 

وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

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