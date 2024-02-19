الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

سياسي

عايدة نصيف: مشاركة مصر فى محكمة العدل الدولية محاولة لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة عايدة نصيف

ثمّنت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي إعلان مصر تقدمها بمذكرة لـمحكمة العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني في قطاع غزة ومحاولاتها لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، مؤكدة أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية على أراضي فلسطين، يؤكد دعمها الكامل للقضية ومحاولاتها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الصهيوني بنيامين نتنياهو يحاول تحدي العالم وفرض سيطرته من خلال سياسات وممارسات قمعية تمثل جرائم حرب، كونه ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بمجازر دموية مستمرة تحتاج إلى الردع والتكاتف من الجميع لوقفها.

وأشارت نصيف إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ينذر بكارثة، حيث يوسع رقعة الصراع ومن ثم تهديد الأمن  في المنطقة بشكل كامل، لافتة إلى أن جهود مصر تجاه دعم الأشقاء في فلسطين يشهد لها الجميع، فمصر قدمت مبادرات عدة وما زالت تُقدم من أجل وقف إطلاق النار وإبرام صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، وكذلك مشاركتها في تقديم قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية تصل إلى أكثر من 80% من حجم المساعدات التي مرت إلى غزة، في حين تحاول قوات نتنياهو عن عمد عرقلة هذه الجهود مرتكبة جرائم بحق الإنسانية.

وتابعت: نتطلع من خلال مشاركة مصر التي تتحمل المسئولية دائمًا في محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي عانى لفترة طويلة جدًا وانسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، وحماية المنطقة العربية من أي صراعات.

النائبة عايدة نصيف محكمة العدل الدولية تهجير الفلسطينيين الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني

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