العدل الدولية: أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

قالت محكمة العدل الدولية إن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت “العدل” الدولية في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، أن المحكمة تلقت وثائق حول القضايا التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع حول شرعية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.

وتبدأ جلسات الاستماع التاريخية، اليوم، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المستمر منذ عقود.