الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

العدل الدولية: أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت محكمة العدل الدولية إن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت “العدل” الدولية في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، أن المحكمة تلقت وثائق حول القضايا التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع حول شرعية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.

وتبدأ جلسات الاستماع التاريخية، اليوم، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المستمر منذ عقود.

الإحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية إسرائيل محكمة العدل الدولية شرعية احتلال إسرائيل

مواد متعلقة

الأمين العام لمنظمة أوبك: قطاع البترول عالميًا يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات

الملا: قطاع البترول حوّل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى منذ 2020

لثقته بالدور الفاعل لقطاع الطاقة.. "الملا" يشكر الرئيس السيسى على رعاية "إيجبس 2024"

الملا: ننفذ خطة توسعية لإنتاج مشروعات الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر

الملا: نجحنا خلال "Cop 27" فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دورة صناعة البترول والغاز

العفو الدولية: الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين هو أطول احتلال عسكرى

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع عدد من الشخصيات العربية والأجنبية المشاركة بـ "إيجبس 2024"

الرئيس السيسى يفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة إيجبس 2024 (بث مباشر)

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو