الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الأمين العام لمنظمة أوبك: قطاع البترول عالميًا يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات

أوبك
أوبك

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، إن أغلب الدول مثل السعودية والإمارات والكويت، تعتمد اعتمادا كليا على البترول، وحتى التحول إلى الغاز الطبيعي نحن على استعداد للتحول وإنما نحتاج إلى مصادر جديدة للطاقة.

 لا نريد أن يتم التحول بتكلفة عالية

وتابع، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، " لا نريد أن يتم التحول بتكلفة عالية، هذا أسوأ شىء ممكن أن يحدث لتحول الطاقة عندما يكون المواطنون غير قادرين على دفع فواتير الكهرباء على سبيل المثال، وبالتالي نريد الاستمرار في الاستثمار في صادر الطاقة الحالية".

وأشار إلى أن قطاع البترول عالميا يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، فهناك انخفاض وتدهور حوالي 5% سنويًا، ومتطلبات المستقبل قد لا نستطيع الإيفاء بها في 2030، وفقا للأبحاث والتوقعات من أوبك".

الأمين العام لمنظمة أوبك منظمة اوبك السعودية الإمارات الكويت

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