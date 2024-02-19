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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الحوثيين" تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية

استهدفت سفينة بريطانية
استهدفت سفينة بريطانية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ.

وقالت "الحوثيين"، ووفقًا للنشرة الإخبارية لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، إنه تمت إصابة السفينة البريطانية إصابة بالغة، مما أدى لتوقفها بشكل كامل، ونتيجة تلك الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن.

وأضاف: "حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان، فيما أسقطنا طائرة أمريكية MQ9 بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد الأهداف المعادية دفاعًا عن اليمن ودعمًا للفلسطينيين".

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