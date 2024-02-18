الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين.

 إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادى الجانب بالدولة الفلسطينية

وتابع، خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، في تصريحات نقلتها فضائية "الغد" الإخبارية، اليوم الأحد، أنه لن تتحقق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة، وستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مثل هذا الاعتراف بعد ما سمّاها “مجزرة 7 أكتوبر” سيمنح ما سمّاه “الإرهاب” مكافأة ضخمة، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل، على حد قوله.

إسرائيل فلسطين الدولة الفلسطينية

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